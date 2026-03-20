Conmebol anunció cambios para la Copa Libertadores y Sudamericana

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La Conmebol ha salido al paso y dejó para información de todos un cambio importante para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026. Un ajuste que está relacionado nada más y nada menos que con el criterio de desempate, que suele ser clave en todas las ediciones.

Particularmente, el organismo ha decidido dejar atrás como primer criterio el diferencial de goles general y darle ese lugar a los resultados directos entre los clubes involucrados.

Y esto último llevará la competición a otro escenario, en el que, por ejemplo, será más importante ganar los partidos contra rivales directos que conseguir goleadas amplias ante equipos de menor nivel.

¿Cómo será el orden definido por la Conmebol?

Desde esta edición en contextos en el que dos o más equipos queden emparejados con la misma cantidad de puntos, el boleto quedará enfocado en los enfrentamientos directos. El orden es el siguiente:

Puntos en duelos directos. Diferencia de goles en los duelos directos. Goles a favor en los duelos directos. Diferencia de goles en la tabla general del grupo. Goles a favor en la tabla general del grupo.

Estos nuevos ajustes se asemejan a lo que ocurre en el otro gran trofeo a nivel de clubes, la UEFA Champions League, que tiene estos criterios de desempates.

Al mismo tiempo, el cambio hecho por Conmebol se explica en que el organismo quiere que el espectáculo se vea aumentado en cada partido y no solo en aquellos donde las diferencias son evidentes.