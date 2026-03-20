MLS confirma un cambio de formato para el 2027

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La Major League Soccer sorprende al orbe futbolero, tras anunciar un cambio de formato de cara al año 2027, con la misión de acondicionar el calendario y que quede lo más parecido posible al del la mayoría de los ligas, al menos las más importantes.

Generalmente, esta Liga comienza desde finales de febrero, hasta principios de diciembre. No obstante, la próxima campaña será reducida a la mitad o incluso menos, para poder iniciar un nuevo periodo en la segunda parte del año.

La MLS hará una Sprint Season en el 2027:

Según la información confirmada por la página oficial de la MLS, en el 2027 se llevará a cabo una especie de "Sprint Season" (Liga de Primavera), la cual se disputará de febrero a mayo, finalizando ese periodo con la MLS Cup, para los playoffs.

La razón principal es reacomodar las próximas campañas entre julio y mayo a partir de la 2027/2028, en lo que será uno de los cambios más grandes en la historia de la Liga.

Cada equipo jugará 14 partidos ante sus rivales de Conferencia, siete de local y la misma cifra de visitante. En la postemporada serán duelos de eliminación directa.

Habrá clasificados a los próximos eventos:

Asimismo, la MLS dio a conocer que de esta Sprint Season también saldrán los representantes que participarán en la Leagues Cup y la Concachampions de 2028.

Esto sin duda, significará un gran cambio en un torneo, que sigue demostrando que quiere ponerse cada vez más de las grandes Ligas del balompié.