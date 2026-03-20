Así quedaron los clubes venezolanos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

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La Copa Libertadores 2026 está prácticamente lista para arrancar de lleno. Y es que en la noche de este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos, la cual dejó a los clubes venezolanos con buenas posibilidades de avanzar a octavos de final o, en su defecto, a la Copa Sudamericana.

Recordemos que para esta edición los representantes de Venezuela son Deportivo La Guaira y UCV FC. El conjunto naranja clasificó por ser el líder de la tabla acumulada de la pasada temporada de la Liga FUTVE, mientras que los ucevistas hicieron lo propio tras coronarse campeones.

Noches de Libertadores en el Olímpico

Deportivo La Guaira quedó emparejado en el Grupo C. El rival más complicado será, sin duda, Fluminense, campeón de la Copa Libertadores en 2023. Por su parte, los otros dos integrantes serán Bolívar, subcampeón del torneo boliviano; e Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina.

Respecto a la UCV FC, cayó en el Grupo H. Allí se verá las caras contra Independiente del Valle, flamante campeón de la liga ecuatoriana; Libertad, campeón del Torneo Apertura 2025 en Paraguay; y Rosario Central, primero en la tabla general de la temporada 2025 de Argentina.

La fase de grupos de la Copa Libertadores tendrá su primera jornada entre el 7 y 9 de abril. Vale mencionar que los dos clubes venezolanos jugarán sus encuentros en el Estadio Olímpico de la UCV.