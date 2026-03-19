West Ham celebró esta noticia sobre Keiber Lamadrid

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El extremo y mediocampista, Keiber Lamadrid, ahora mismo es uno de los jugadores venezolanos más seguidos en nuestro país de los que hacen vida en el balompié internacional. Sobre todo, desde que dio el salto del FUTVE hasta un club de la propia Premier League.

El caraqueño pasó de un Deportivo La Guaira a estar en dinámica del West Ham, que compite en la máxima división de Inglaterra y las expectativas con el joven de 22 años de edad han crecido considerablemente.

Y desde su club ya se ufanan de los pasos que está dando el jugador, que está cedido en la institución hasta el final de temporada. Así, al menos, lo dejaron ver con una publicación que se compartió desde la cuenta en X (antes Twitter).

La misma está centrada en el criollo, sobre el que informan que recibió el llamado del técnico de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, para estar presente en la lista de disponibles de los dos compromisos venideros de la selección; ante Trinidad y Tobago el viernes 27 de marzo y Uzbekistán el lunes 30 de marzo.

Keiber Lamadrid en dinámica del primer equipo

El llamado de 'Vizca' al caraqueño para estar en estos dos partidos, en el marco de la 'FIFA Series', guarda relación a los pasos que ha venido dando el jugador para ganarse un puesto y confianza en el primer equipo del West Ham.

De hecho, ya sabe lo que es tener acción vistiendo esos colores tanto con la primera unidad como con el conjunto sub-21. Su participación en el primer equipo se dio en la FA Cup en un duelo ante el Burton, con victoria de los suyos 0-1.

Por su parte, Keiber Lamadrid tiene registrado tres participaciones con el Sub-21, con el que llegó incluso a marcar un gol y asistencia. El tanto lo firmó contra Boro y el pase a gol lo dio contra el Leeds.