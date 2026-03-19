Champions League: Premier League vive una pesadilla y es humillada

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La UEFA Champions League es uno de los torneos más prestigiosos del mundo del fútbol. Premier League se presentó a los octavos de final con 6 equipos, pero 4 vivieron una pesadilla que aún los aterroriza. Demostrando que el poderío británico cae enfrenta a la crema y nat de Europa.

Premier contaba con: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal y Newcastle en los octavos de Final de la Champions. Seis equipos que mostraron un gran nivel en la competición. Sin embargo, 4 de ellos cayeron con resultados globales que son un horror para Inglaterra.

PSG 8-2 Chelsea, Barcelona 8-3 Newcastle, Atlético de Madrid 7-5 Tottenham y Real Madrid 5-1 Manchester City. Resultados que son una autentica pesadilla para la Premier League que presume de tener la competición más fuerte, pero en Champions tambalean año a año.

Solo quedan vivos Arsenal y Liverpool que si ganaron sus eliminatorias con solvencia. Los de Londres tendría que eliminar al Sporting CP y enfrentar en Semis a Barcelona o Atlético de Madrid. Mientras que los Reds se medirán al PSG y luego en Semis Real Madrid o Bayern.

¿Puede Arsenal y Liverpool salvar el orgullo de la Premier League en Champions?

El resurgir del fútbol inglés en Europa depende exclusivamente de la capacidad competitiva de Arsenal y Liverpool. Ambas plantillas poseen el talento suficiente para doblegar a cualquiera, pero los 'Reds' enfrenta un camino tortuoso con Real Madrid o Bayern Múnich insuperables.

Los 'Gunners' exhiben un despliegue futbolístico envidiable basado en sus individualidades y una estructura táctica moderna. No obstante, deberá medirse de tú a tú contra el poderío ofensivo del FC Barcelona o la resistencia defensiva que impone el Atlético de Madrid.

La realidad del torneo continental sugiere que superar a un solo rival de élite no bastará para rescatar el prestigio británico. Aunque el talento sobra en Premier League, la consistencia de los gigantes europeos perfila un escenario complicado para quienes buscan evitar el fracaso absoluto.

Arsenal y Liverpool en cuartos de Final de Champions League