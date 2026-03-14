Joya del Arsenal hace historia en la Premier League

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El fútbol inglés tiene un nuevo nombre grabado en sus libros de oro. Durante la victoria del Arsenal por 2-0 ante el Everton, el joven canterano Max Dowman ha pulverizado un récord que se mantenía vigente desde hace casi dos décadas, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar un gol en la historia moderna de la competición.

Con apenas 16 años y 73 días, aprovechó su oportunidad en el primer equipo de los "gunners" para mandar el balón al fondo de las redes al minuto 90+7.

Con este tanto, supera la marca establecida en 2005 por James Vaughan, quien hasta hoy ostentaba el récord tras su gol con el Everton ante el Crystal Palace (16 años y 270 días).

Top 3 en la era Premier League

1. Max Dowman (Arsenal): 16 años y 73 días.

2. James Vaughan (Everton): 16 años y 270 días.

3. James Milner (Leeds Utd): 16 años y 356 días.

A un paso del récord absoluto inglés

Si bien Max Dowman ya es el "rey" de la era Premier (desde 1992), se quedó muy cerca de romper el récord histórico de la Primera División Inglesa (incluyendo la antigua First Division).

Ese registro sigue perteneciendo a Jason Dozzell, quien en 1984 anotó para el Ipswich Town con tan solo 16 años y 57 días. El canterano del Arsenal se queda como el segundo más joven en la historia global de la máxima categoría, a apenas 16 días de diferencia de la hazaña de Dozzell.

Hace unas semanas, Mikel Artera habló maravillas sobre su joven promesa, asegurando que tienen un talento generacional, "Max otra vez excepcional. Cuando el balón bota y tienes a gente detrás, su forma de gestionar el tiempo, el espacio y los toques que da son simplemente increíbles. Eso te dice el talento que tenemos”.