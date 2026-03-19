Génesis Garrido: la joven entrenadora que sueña con llegar a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Los venezolanos no dejan de ser ejemplo de lucha y de superación constante, uno de los nuevos casos de talentos que aún no son tan reconocidos, pero que sueñan con ser parte de la cúpula de la selección Vinotinto femenina en un futuro, es Génesis Garrido.

Génesis, nacida en el estado Miranda, principalmente tenía el sueño de ser jugadora profesional, llegando hasta la representación de su estado y a módulos nacionales, hasta que una lesión acabó con su carrera.

Génesis Garrido es una gran formadora:

Sin embargo, eso no la detuvo y su amor por el balompié la hizo prepararse, para formar parte del proceso formativo de otras chicas en el fútbol. Desde el año 2020 en Futuros Vinotintos FC comenzó su nuevo rol como entrenadora.

Luego consiguió una oportunidad con el equipo de South Miami United, en el alcanzó 18 títulos que la llevaron a ser considerada por Pinecrest Premier SC, donde sigue trabajando actualmente a sus 29 años.

Génesis Garrido sueña con formar parte del staff de la Vinotinto:

A pesar de su corta edad, Garrido ya ha ayudado a desarrollar a más de 1.000 futbolistas y sus estrategias implementadas en el campo, en la cual resalta un fútbol compacto de mucho toque. Aunado a ese experiencia como técnica, Génesis también creo su propio programa de desarrollo, el cual se fundó en Miami en 2022 y se denomina "Big Potential Training".

Por si fuera poco, está venezolana también es asistente de un club semiprofessional, Miami Grove FC, quienes recientemente fueron campeones estatales.

Sin duda alguna, a pesar de su joven carrera, Génesis ha demostrado una capacidad formativa importante con su inteligencia y ejecución de planes. Por ende, espera seguir en constante crecimiento, hasta llegar un día a formar del staff de la Vinotinto femenina.