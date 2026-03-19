Champions League: Así quedó el 11 de la vuelta de los octavos de final

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Los octavos de final de la Champions League 2025-26 son historia y lo siguiente en el recorrido ya tiene el visor en los cuartos, con ocho equipos de primerísimo nivel. Sin embargo, antes de centrarnos en la siguiente instancia, hay que repasar el once estelar que dejaron los partidos del martes y miércoles.

El mejor valorado en el arco fue el ruso Matvéi Safónov, quien contribuyó a que el PSG confirmara su boleto, después de ganar 0-3 a Chelsea y dejar el global en 2-8.

A su vez, la línea defensiva quedó compuesta por dos jugadores del Sporting, quienes lograron una emocionante remontada ante Bodø/Glimt, tras estar abajo 3-0 y ganar la vuelta 5-0. Esos integrantes son Maximiliano Araújo (lateral por izquierda) y Gonçalo Inácio (central), al lado de Konaté (central) y Josip Stanišić (lateral por derecha).

El mediocampo de los octavos de Champions League

La UEFA apuntó que en la sala de máquinas se ganaron el reconocimiento Declan Rice (Arsenal), Xavi Simons (Tottenham) y Dominik Szoboszlai (Liverpool), presentes en la victoria de los suyos: Arsenal vs Leverkusen (2-0), Tottenham vs Atlético de Madrid (3-2) y Liverpool vs Galatasaray (4-0), respectivamente.

Posteriormente, toca el turno de los atacantes escogidos, que vivieron una jornada de ensueño y de muchísima producción ofensiva. Allí están Raphinha, Vinicius y Trincao: dos goles de 'Rapha' al Newcastle, dos de 'Vini' al City y dos asistencias del portugués ante el Bodo.

Al mismo tiempo hay que destacar que Raphinha se llevó el honor principal al ganar el premio 'Al jugador de la semana', dado que no solo aportó como goleador en dos oportunidades, sino que también sumó dos pases de gol y generó un penal favorable para los suyos.

Con esto, la fase de octavos quedó atrás y ahora todo está enfocado en esos cuartos de final de la Champions League donde Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sporting, PSG y Liverpool se ganaron su derecho a competir.