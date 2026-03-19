Barcelona respira con la situación de este jugador

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Las alarmas se encendieron cuando un jugador clave para este FC Barcelona se echó al suelo, en medio del partido de vuelta de los octavos de final de Champions League contra Newcastle. Se trata de Joan García.

El barcelonismo quedó con la preocupación a millón por lo que viene representando el guardameta español en los planes del equipo y porque ha sido un bastión en la valla culé con atajadas espectaculares, que además lo tienen actualmente como uno de los mejores del mundo.

Su salida se dio en el minuto 80', después que atajó un tiro que le envió de derecha Harvey Barnes, que no le representó demasiado riesgo para su zona, pero que le llevó a sentir un 'pinchazo' y luego una incomodidad para levantarse.

A partir de ese momento, todo quedó a expensas de la revisión de los servicios médicos y su respectivo diagnóstico, algo que finalmente ya es de dominio público y permitió respirar a la afición y club.

¿Cuál fue el comunicado médico del Barcelona sobre Joan García?

Muy alentador. Demasiado, tomando en cuenta las imágenes del guardameta en ese momento del partido. Según el propio comunicado compartido por la institución, el portero no tiene lesión.

De hecho, en esa misma comunicación el club añadió que el guardameta podrá estar disponible para el cuerpo técnico en el siguiente duelo del calendario, programado para este domingo 22 de marzo contra el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou.

Tras lo claro de la información difundida por el Barcelona todo parece claro a que Joan García será titular para este duelo y no Wojciech Szczęsny, quien completó los últimos minutos del encuentro ante Nexcastle, que finalizó 7-2, con un global de la serie de 8-3.