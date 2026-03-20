¿Cuánto dinero pagará Conmebol a los clubes en la Libertadores y Sudamericana?

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebo) realizó este jueves 19 de marzo el sorteo de la de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026. Asimismo, el máximo ente del fútbol en la región informó que se ajustaron los premios que recibirán los clubes de este año para los dos eventos.

Libertadores 2026: La gloria eterna ahora es más rentable

La CONMEBOL Libertadores consolidará una bolsa total de USD 221.500.000. El ajuste más significativo se observa en la gran final, donde el campeón se llevará USD 25.000.000, un millón más que en la edición anterior.

Además, se ha incrementado el incentivo por Mérito Deportivo en Fase de Grupos, otorgando USD 340.000 por cada partido ganado, fomentando la intensidad competitiva desde las etapas iniciales. El resto de las fases mantiene su estructura, asegurando USD 1.000.000 por participación en fase de grupos y USD 2.300.000 para los semifinalistas.

Sudamericana 2026: Un salto exponencial para el campeón

Por su parte, la CONMEBOL Sudamericana presenta el crecimiento porcentual más ambicioso de la temporada. El premio para el campeón se ha disparado de USD 6.500.000 a USD 10.000.000, un aumento superior al 50% que eleva el prestigio del certamen.

La inversión total de este torneo alcanzará los USD 84.675.000. Otros ajustes relevantes incluyen:

Subcampeón: Percibirá USD 2.500.000 , frente a los 2 millones de 2025.

Mérito Deportivo FG: El pago por victoria en fase de grupos sube a USD 125.000.

Cómo quedaron los equipos venezolanos en cada torneo

En el caso de la Copa Libertadores, Venezuela tendrá a dos representantes al Deportivo La Guaira, que fue ubicado en el Grupo C con el: Fluminense de Brasil, el Bolívar Fc boliviano y Independiente Rivadavia argentino. Mientras que el campeón de Venezuela, Universidad Central (UCV) el sorteo lo dejó en la zona H junto al Independiente del Valle colombiano, Libertad de Paraguay y Rosario Central de Argentina.

En la Copa Sudamericana, hadrán tres representantes, el Puerto Cabello que fue ubicado en el Grupo B con Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano peruano y el Juventud uruguayo. Mientras que el Caracas FC cayó en el Grupo E con Racing (Argentina), Independiente de Bolivia, brasileño Botafogo. Por último y no menos importante, el Carabobo FC enfrentará en la zona H al River Plate, Red Bull Bragantino y Blooming.