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Futve: Carabobo FC se une al homenaje de los campeones mundiales

El cuerpo técnico Lució un parche conmemorativo

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Meridiano

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 08:16 pm
Futve: Carabobo FC se une al homenaje de los campeones mundiales
Foto: Cortesía
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El cuerpo técnico de Carabobo FC, encabezado por el estratega Daniel Farías, sorprendió a la afición y a los medios de comunicación al lucir un parche especial en su indumentaria oficial. Este distintivo rinde tributo a los recientes logros del Team Beisbol Venezuela al coronarse campeones del Clásico Mundial de Beisbol.

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En el partido ante Puerto Cabello, se pudo ver al cuerpo técnico usando un parche con la palabra “Campeones del Clásico Mundial de Beisbol 2026” en su manga izquierda. Al portar el emblema del equipo que se coronó como Campeón del Mundo, el Carabobo FC busca resaltar los valores de excelencia y perseverancia que llevaron a los peloteros venezolanos a la cima del podio global.

 

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