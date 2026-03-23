Lionel Messi a un gol de alcanzar el top 3 en esta estadística histórica

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El Inter Miami se llevó su duelo correspondiente este fin de semana ante el New York City FC (2-3) nada más y nada menos que en el Yankee Stadium. Y el primero en liderar el triunfo fue Lionel Messi.

El argentino anotó uno de las tres dianas de los suyos y en momento crucial, porque sirvió para igualar las acciones 2-2 al minuto 62'. Luego, Micael dos Santos Silva al 74', terminaría de sellar la victoria.

Ahora bien, el tanto de Leo sigue añadiendo episodios en su carrera, como viene siendo habitual desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, con esa anotación de tiro libre quedó a solo uno del siguiente en la lista entre los jugadores con más goles firmados por esa vía.

Y no es cualquier ubicación a la que accedería el albiceleste, porque representaría su ingreso al top 3 histórico, igualando la cifra de 73 ejecuciones convertidas por el brasilero Juninho Pernambucano.

¿A cuántos goles está Lionel Messi de la cima en esta estadística?

Realmente, no quedaría muy lejos en la lista de ese segundo lugar. Menos con la capacidad que ha mostrado Lionel para hacer efectivos sus cobros de pelota quieta.

El próximo en la lista, dejando atrás a Juninho Pernambucano, sería el también brasilero Roberto Dinamita, que registró 75 a su cuenta, dejando la cima momentáneamente para su compatriota Marcelino Carioca con 78.

Al mismo tiempo, el gol del capitán del Inter sigue extendiendo su legado en el fútbol, porque es el primero que firma después de alcanzar los 900 goles en su trayectoria a lo largo de equipos como FC Barcelona, PSG e Inter Miami.

Finalmente, hay que decir que en lo que va de curso en 2026 Lionel Messi ya suma cinco goles entre la MLS y la Concachampions (cuatro en liga) en seis partidos disputados.