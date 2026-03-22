LaLiga: Así quedó la tabla de goleadores tras el doblete de Vinicius

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En España se vivió otro día de LaLiga, en medio de la expectativa de lo que pudieran hacer los tres colosos del torneo: Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Pues bien, los tres equipos saltaron al campo y dejaron realidades distintas. Por ejemplo, Barcelona ganó por la mínima al Rayo Vallecano (1-0), con goleador inesperado: Ronald Araújo.

Por su parte, el derbi madrileño quedó en manos del Real Madrid, que venció a su vecino de ciudad, el Atlético, con pizarra de 3-2, con un inspirado Vinicius, que firmó doblete para los suyos.

Eso le permitió llegar a los 11 tantos en una tabla de goleadores, que tiene a su compañero de club, Kylian Mbappé, como el líder del apartado con 23 (aunque no anotó en esta jornada).

LaLiga: ¿Cómo está la tabla de goleadores?

Con Mbappé a la cabeza del 'Pichichi' español, hay que repasar quienes intentan seguirle el paso en este renglón. Ahí encontramos a Vedat Muriqi con 18 y sin goles en esta jornada a la causa de los suyos.

Posteriormente, el podio es completado por Lamine Yamal y Ante Budimir (Osasuna), quienes mantiene la misma cifra de goles (14), pero a la que llegó el segundo en esta jornada con el único gol del partido ante Girona (1-0). Más adelante, continúa otro futbolista del FC Barcelona, en este caso Ferrán Torres con 12, misma cifra que Mikel Oyarzabal.

Por su parte, Vinicius quiere meterse de lleno en esa pelea de goleadores de LaLiga y su doblete ante el Atlético de Madrid le permitió llegar a 11 tantos y acercarse a los antes mencionados.