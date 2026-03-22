LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del Real Madrid ante el Atlético

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La jornada 29 de LaLiga siguió su curso este domingo 22 de marzo en distintos campos españoles. Eso sí, con foco especial en tres equipos: Barcelona, Real Madrid y Atlético.

Justamente, estos dos últimos aglomeraron gran parte de las miradas por dar vida a una nueva edición del derbi de la capital de España, que se quedó en manos merengues con marcador de 3-2.

Ese resultado fue clave tanto para uno y otro. Por ejemplo, los madridistas pudieron acercarse nuevamente a una distancia de cuatro puntos con los culés (73 vs 69 unidades), mientras los colchoneros -con el revés- perdieron la tercera casilla a manos del Villarreal (que ganó 3-1 a la Real Sociedad y llegó a 58 puntos, por los 57 rojiblancos).

Betis, por su parte, aseguró irse al parón de selecciones desde la quinta casilla del torneo con 44 puntos, pese a perder con el Athletic Bilbao 2-1 en la fecha. Celta de Vigo (41), Real Sociedad (38), Getafe (38), Athletic (38), Osasuna (37) y Espanyol (37) siguen en pelea por los puestos europeos.

LaLiga: ¿Cómo quedó la zona media de la tabla?

En cada edición siempre está la atención principal en la zona alta de la tabla, pero también están aquellos que se dedican a observar cómo está el otro torneo que se juega: el de la permanencia.

Y todo ocurre con la mayoría de equipos sin la opción de dormirse en los laureles. Por ejemplo, desde la casilla 12 (Valencia) hasta la ubicación que inicia el descenso, la 18 (Mallorca), solo hay una distancia de siete puntos.

Ese recorrido en LaLiga está de la siguiente manera: Valencia (35), Girona (34), Rayo Vallecano (32), Sevilla (31), Alavés (31), Elche (29) y ya en zona roja Mallorca (28), Levante (26) y Real Oviedo (21).