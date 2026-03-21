Números previos al derbi entre Real Madrid y Atlético

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El Santiago Bernabéu recibirá este domingo 22 de marzo un derbi tan decisivo para el Real Madrid como trivial para el Atlético de Madrid en la clasificación de LaLiga. El conjunto local está obligado a sostener el pulso por el título con el Barcelona, mientras que los rojiblancos, además de sentenciar las opciones de su eterno rival, tiene en su mano aumentar su carácter competitivo de cara a las grandes emociones que le esperan en Champions League y la final de la Copa del Rey.

Este será el primer duelo entre el debutante Álvaro Arbeloa, técnico blanco y Diego Simeone, DT colchonero, pero veamos cuáles son los otros números previos que nos deja el derbi de la capital española:

0 goles ha encajado Juan Musso en sus cuatro partidos de LaLiga con el Atlético de Madrid, todos con victoria: 0-1 contra el Athletic Club y 0-4 con en Girona la pasada campaña y 0-1 y 1-0 ante el Getafe en la actual.

2 goles en 4 duelos ha sumado Kylian Mbappé frente al Atlético de Madrid.

3 partidos, con 2 derrotas y 1 empate, es el balance de los derbis disputados por Lunin con el Real Madrid contra el Atlético de Madrid.

4 goles en 6 partidos ha marcado Julián Álvarez al Real Madrid desde su fichaje por el Atlético, dos en dos visitas al Bernabéu.