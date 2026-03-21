Real Madrid y Atlético de Madrid darán vida a un derbi con mucho en juego

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La jornada 29 de LaLiga ya está en acción desde este viernes 20 de marzo cuando Villarreal le ganó su duelo a la Real Sociedad (3-1). Sin embargo, los focos ya están puestos en una una nueva edición del derbi madrileño, entre los dos clubes más importantes de la capital española: Real Madrid y Atlético de Madrid.

El epicentro de la batalla será el estadio Santiago Bernabéu este próximo domingo 22 de marzo y en el feudo merengue se espera que ambos conjuntos rencarnen un nuevo mítico careo, en medio de los contextos que se juegan cada uno en el certamen liguero.

Y es que, los merengues llegan al duelo necesitados del triunfo para no perder pisada al FC Barcelona, líder de la tabla de posiciones con 70 puntos (los madridistas tienen 66 actualmente). Ese escenario pone las cosas claras al equipo de Álvaro Arbeloa, que sabe que una derrota contra los colchoneros pondría distancias de siete unidades.

Del otro lado, las urgencias del Atlético están basadas en que una victoria les devolvería la tercera casilla en la tabla de posiciones, hoy en manos del Villarreal con 58 puntos, por los 57 de la entidad rojiblanca. A su vez, una alegría contra los merengues les permitiría recortar la brecha en unidades actual y dejarla a solo seis.

¿Cómo está ese historial recientre entre Real Madrid y Atlético?

Las estadísticas muchas veces muestran las realidades de cómo se viven estos partidos y la revisión nos habla de una cosa: paridad. Sí, esa es la palabra que define actualmente el derbi. Solo basta tomar nota de los últimos 10 duelos en los que se vieron las caras, incluyendo LaLiga, Copa y Champions League.

Ese conteo tiene al madridismo ligeramente con la ventaja, con un resumen de cuatro victorias, tres colchoneras y tres igualdades (partidos que incluyen prórrogas y penales). Ahora bien, la cosa cambia cuando el repaso se centra solo en los 10 últimos encuentros de LaLiga, con tres triunfos rojiblancos, solo dos para el madridismo y el resto en empates.

Una de las cosas más peculiares de esos partidos es que en ocho de esos 10 compromisos ambos equipos marcaron, una tendencia clara de cómo se disputan estos compromisos y de la capacidad de ambos clubes para hacer daño.

La baja sensible y que puede ser clave

En este apartado el gran señalado es el guardameta belga, Thibaut Courtois, quien no podrá decir presente en este partido por lesión y es una alarma del lado de Arbeloa, en medio de su importancia en el arco.

No es un descubrimiento decir que Courtois es pieza fundamental en el Real Madrid y que su presencia engloba demasiadas cosas para los suyos, pero se entiende aún más cuando se repasa el dato que sin el belga el promedia, por lo menos, un gol en contra por partido. Es decir, siempre reciben goles cuando no está activo para la causa.

Lo cierto es que tanto Real Madrid como Atlético de Madrid darán vida en LaLiga a uno de los derbis más importantes del mundo y que actualmente tiene el protagonismo elevado porque los dos conjuntos tienen años compitiendo en la élite europea de forma regular.