Real Madrid vs Atlético de Madrid: ¿Cuál es el historial de sus últimos 10 duelos?

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La próxima jornada de LaLiga regalará una una nueva edición del derbi madrileño entre los dos clubes más importantes de la capital española: el Real Madrid vs Atlético de Madrid.

El estadio Santiago Bernabéu será epicentro de este compromiso de alto impacto el próximo domingo 22 de marzo, en el que ambos conjuntos se juegan contextos distintos en el certamen liguero.

Por ejemplo, los merengues necesitan la victoria para seguir al acecho del FC Barcelona, líder de la tabla de posiciones con 70 puntos (los madridistas tienen 66 actualmente). Es decir, un revés contra los colchoneros podrían poner distancias de siete unidades.

Por su parte, el Atlético requiere el triunfo para volver a la tercera casilla, hoy en manos del Villarreal con 58 puntos, por los 57 de la entidad rojiblanca. Además, ganar les sirve para acercarse al equipo de Álvaro Árbeloa.

¿Cómo está el historial del Real Madrid vs Atlético de Madrid en los últimos 10 partidos?

Este careo está más apretado de lo que muchos se imaginan. Si hacemos la revisión de los últimos 10 compromisos, contando todas las competiciones el resumen quedaría con cuatro victorias merengues, tres del Atlético y tres empates (partidos que incluyen prórrogas y penales).

Ahora bien, si cerramos la revisión solo en los encuentros de LaLiga el escenario es otro, con tres triunfos rojiblancos, solo dos para el madridismo y el resto en empates.

No obstante, un dato que pone en relieve cómo se juega el derbi está en que en ocho de esos 10 compromisos ambos equipos marcaron, un contexto que apunta la emoción y competitiva que relaciona estos partidos.

Finalmente, habrá que esperar lo que vayan a deparar en este partido tanto Real Madrid como el Atlético, en una jornada 29 de LaLiga que tendrá también los focos puestos en la actuación de Barcelona.