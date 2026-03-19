Real Madrid pierde a Thibaut Courtois para 9 partidos claves

Suscríbete a nuestros canales

Thibaut Courtois es de los porteros más importantes en la historia del Real Madrid. Contar con el belga en la portería es un seguro de tener un resultado positivo. Sin embargo, con su lesión contra el Manchester City, se perderá 9 juegos claves en el futuro de la temporada 2025-26.

Courtois sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Esto lo llevará a perder sí o sí el derbi contra el Atlético de Madrid del próximo fin de semana. Sin embargo, es solo uno de los 9 juegos claves en la temporada, con la eliminatoria de Champions en camino.

El portero belga se lesiona en un momento donde Real Madrid pelea por mantenerse en la lucha por LaLiga, con 7 encuentros por disputar incluido el Clásico del próximo 10 de mayo. Por otra parte, la eliminatoria completa contra el Bayern Múnich también se la pierde.

Los 9 juegos que se pierde Courtois:

Vs Atlético de Madrid | Local | LaLiga - Jornada 29 | 22-03-26 Vs Mallorca | Visitante | LaLiga - Jornada 30 | 04-04-26 Vs Bayern Múnich | Local | Champions League - 4tos Final | 07-04-26 Vs Girona | Local | LaLiga - Jornada 31 | 12-04-26 Vs Bayern Múnich | Visitante | Champions League - 4tos Final | 15-04-26 Vs Deportivo Alavés | Local | LaLiga - Jornada 32 | 22-04-26 Vs Real Betis | Visitante | LaLiga - Jornada 33 | 25-04-26 Vs Espanyol | Visitante | LaLiga - Jornada 34 | 03-05-26 Vs Barcelona | Visitante | LaLiga - Jornada 35 | 10-05-26

Real Madrid y sus opciones de ser campeón de Champions League

Real Madrid tiene un panorama complicado en la actual Champions League. Se enfrentará en cuartos de Final al Bayern Múnich uno de los equipos con mejor estado de forma de la competición. Además, cuenta con un ataque demoledor, muy parecido al Madrid de la BBC.

El conjunto merengue enfrenta un panorama estadístico adverso en su búsqueda por la decimoquinta corona europea. Según los últimos modelos de probabilidad, Real Madrid cuenta con un 11% de opciones para levantar el trofeo, situándose debajo del Bayern Múnich (19%).

La crisis de lesiones en la plantilla, especialmente la reciente baja de Thibaut Courtois, compromete seriamente la solidez defensiva necesaria en estas instancias. A pesar de contar con el gen competitivo de Champions, el equipo de Arbeloa se verá disminuido futbolisticamente.

Lesiones del Real Madrid para hoy