El Real Madrid recibe dos refuerzos de lujo para enfrentar al Manchester City

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El Real Madrid ya vuela hacia Inglaterra con dos pasajeros de lujo en su expedición. Álvaro Arbeloa ha sorprendido al incluir a Kylian Mbappé y Jude Bellingham en la convocatoria oficial para el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City.

Tras semanas de incertidumbre por sus respectivas lesiones (esguince de rodilla en el caso del francés y molestias musculares en el del inglés), ambos cracks parecen haber recibido el visto bueno médico para, al menos, estar presentes en el banquillo del Etihad Stadium.

Los "refuerzos" de Arbeloa

A pesar de la euforia que genera ver sus nombres en la lista, el cuerpo técnico maneja la situación con extrema cautela, para evitar recaídas.

Ninguno de los dos ha sumado minutos en los últimos compromisos ligueros ni ha formado parte de las convocatorias recientes. Se espera que ambos inicien el partido desde el banquillo. Aunque, su entrada al campo no está garantizada y dependerá estrictamente de las necesidades del guion del partido.

Cabe destacar, que su sola presencia en el vestuario supone un impulso anímico para los blancos y una preocupación extra para el planteamiento de Pep Guardiola.

Quieren defender la ventaja

La "Casa Blanca" llega a Manchester con una renta envidiable tras el contundente 3-0 obtenido en la ida. Con un Fede Valverde en estado de gracia (autor de un hat-trick en el primer asalto), el plan de Arbeloa parte por mantener la solidez defensiva y transiciones rápidas.

Si la eliminatoria se mantiene bajo control, es probable que el técnico español prefiera no arriesgar la salud de sus estrellas. Sin embargo, si el City logra recortar distancias temprano, la "artillería pesada" podría hacer su aparición para sentenciar el pase a los cuartos de final.