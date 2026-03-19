Radiografía económica de la Champions: El botín millonario del Barça, Real Madrid y Atlético

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La UEFA Champions League no es solo el torneo más prestigioso del planeta; es, ante todo, una maquinaria de generar ingresos. Tras el cierre de las últimas fases eliminatorias, se ha revelado el ranking de ganancias acumuladas en la edición 2025-26, donde el FC Barcelona lidera la representación española en lo que va de campaña, seguido de cerca por el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

El FC Barcelona: Liderazgo nacional en ingresos

El conjunto azulgrana se posiciona como el equipo español con mayores ganancias acumuladas hasta el momento, superando la barrera de los 52.8 millones de euros. El salto económico del Barça se debe a su excelente desempeño en la "Fase Liga", donde su clasificación dentro del Top 8 no solo le otorgó el pase directo a octavos, sino que activó bonificaciones por mérito deportivo y posición en la tabla significativamente superiores a las de sus rivales directos.

Real Madrid y Atlético: Rendimiento y Coeficiente

Por su parte, el Real Madrid se sitúa en el escalón de los 37.9 millones de euros. Aunque en el terreno deportivo el club blanco ha mantenido su habitual competitividad, gran parte de su solidez financiera en este ranking proviene del llamado "Value Pillar" (el pilar de valor), que premia el coeficiente histórico del club en la última década y su peso en el mercado televisivo.

El Atlético de Madrid completa el podio español con aproximadamente 34.9 millones de euros. Los de Diego Simeone han maximizado sus ingresos gracias a victorias clave en la fase de grupos (cada triunfo se paga a 2.1 millones) y su avance en las rondas de eliminación directa, lo que les permite mantener una salud financiera estable para competir en el mercado de fichajes.

Desglose de los premios UEFA (Temporada 2025-26)

El pastel de la Champions se divide de forma quirúrgica, permitiendo que cada partido sea una final financiera:

Cuota inicial por participar: 18.62 millones de euros.

Victoria en fase de liga: 2.1 millones de euros.

Empate: 700,000 euros.

Clasificación a Octavos: 11 millones de euros adicionales.

El factor "Value Pillar"

A diferencia de años anteriores donde el Market Pool era el factor determinante, la UEFA ha consolidado el Value Pillar (620 millones a repartir), un sistema que combina el ranking histórico y los derechos de emisión. Aquí es donde el Real Madrid y el Barcelona sacan ventaja competitiva frente a equipos emergentes, asegurando ingresos base incluso antes de que ruede el balón.

Con las rondas finales en el horizonte, las cifras podrían dispararse. El equipo que logre alzarse con La Orejona en este 2026 podría embolsarse un total cercano a los 150 millones de euros, sumando todas las variables comerciales y deportivas.

Estimación de lo que podría ganar cada equipo según la UEFA: