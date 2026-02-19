Thibaut Courtois se convierte en propietario de este club europeo

Suscríbete a nuestros canales

El guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, es noticia en estas horas. No precisamente por lo que mejor sabe hacer, que es atajar, sino por uno de sus últimos movimientos económicos.

El belga acaba de extender su influencia empresarial y se convirtió en uno de los nuevos propietarios del Le Mans FC, un equipo francés que hace vida en la segunda división de ese país y tiene la intención de crecer a largo plazo, apuntalándose en el respaldo financiero de estrellas del deporte internacional.

El portero incluye su nombre en un grupo de inversión al que ya pertenecen distintas figuras. Para muestra un botón, solo habría que mencionar al tenista Novak Djokovic, el expiloto de Fórmula 1 Felipe Massa y, el también piloto, Kevin Magnussen.

Su participación en la operación es a través de NXTPLAY Capital, que tiene su visión en proyectos deportivos enfocado en el crecimiento sostenido y expansión internacional.

Thibaut Courtois mira más allá de su retiro

El guardameta ya es considerado como uno de los mejores del mundo en su posición, de hecho, en algunos debates lo incluyen dentro de los más destacados de la historia del balompié.

Ahora, ya con eso sobre su espalda, quiere también subir enteros en el mundo financiero y empezar a construir una vida cuando le toque colgar los guantes de forma oficial.

Por ejemplo, Thibaut Courtois con esta suma en el proyecto de Le Mans FC busca cree que puede ayudar en el crecimiento mediático del club, que ya ha dejado muchos comentarios por la cantidad de nuevas figuras en la división accionaria.