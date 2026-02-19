Benfica responde y denuncia a Federico Valverde por agresión

Suscríbete a nuestros canales

Siguen saliendo temas del duelo de ida entre Benfica y Real Madrid por los playoffs de la Champions League. Lo ocurrido entre Vinicius y Prestianni no es el único sobre la mesa, porque el cuadro portugués ahora puso en el foco al mediocampista merengue, Federico Valverde.

El cuadro luso inició la ofensiva y denunció al volante madridista ante la UEFA , en medio de un clima de tensión entre ambos clubes por los señalamientos que hacen desde España a Prestianno, a quien acusan de haber lanzado un comentario racista al delantero brasilero.

La denuncia apunta directamente a un hecho de agresión del mediocampista uruguago del que poco se habló posteriormente, mientras el debate se lo llevó el tema del racismo, que ocupaba los principales titulares.

¿Qué agresión de Federico Valverde denunció Benfica?

El hecho puntual tiene como protagonistas a Samuel Dahl y Fede Valverde, este último a quien se acusa de haber soltado un puñetazo al lateral de Benfica en uno de sus duelos por la banda.

La agresión fue evidente y en las imágenes queda constancia, incluso con el sueco rápidamente llevándose sus manos a la cabeza, acusando el golpe del charrúa. Pese a esto, ni el árbitro principal ni el VAR intervinieron por esta secuencia, salvando al uruguayo de recibir incluso una cartulina roja.

Ahora bien, para Benfica este hecho no pasó desapercibido y han presentado una denuncia disciplinaria ante la UEFA contra Valverde, argumentando "conducta violenta". En la prensa de ese país, señalan que a lo interno del club rojo y blanco existe una molestia elevada por un hecho que "quedó impune".

Con este paso en Benfica esperan que el Comité Disciplinario del organismo actúe de oficio y castigue al jugador merengue, decisión que le impida jugar la vuelta del play-off de la Champions League, con un global que parcialmente tiene al Madrid arriba (0-1).

Finalmente, lo de Federico Valverde se suma a los dichos que el propio José Mourinho expuso posterior al juego, que cuestionó fuertemente al árbitro y su actuación: "No tengo nada que explicar. Llevo 1.400 partidos, es simple. El árbitro (Letexier) tenía un papelito que decía: 'Carreras, Tchouaméni y Huijsen, si ven una tarjeta amarilla, no pueden jugar (la vuelta)'. Y alguien le dijo que no podía sacarle una tarjeta amarilla".