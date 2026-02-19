Benfica defiende a Prestianni tras escándalo de racismo contra Vinicius Jr.

Suscríbete a nuestros canales

El Benfica denunció una “campaña de difamación” contra el argentino Gianluca Prestianni, luego de que fuera señalado por Vinícius Jr. y otros jugadores del Real Madrid por presuntos insultos racistas durante el partido de ida del Playoffs de la UEFA Champions League, disputado el pasado martes 17 de febrero.

La institución lisboeta aseguró que afronta “con total espíritu de colaboración, transparencia, apertura y sentido de la claridad” las medidas anunciadas por la UEFA para investigar lo ocurrido. Además, manifestó que “apoya y cree” en la versión del extremo argentino, quien negó haber llamado “mono” al atacante brasileño.

En un comunicado publicado en su página web, el Benfica sostuvo que Prestianni siempre ha demostrado respeto hacia adversarios, instituciones y los valores del club. Por ello, lamentó lo que considera una campaña de difamación contra el futbolista y reiteró su confianza en que la investigación esclarecerá los hechos.

Benfica denuncia "campaña de difamación" contra Prestianni

Los portugueses mostraron su apoyo contra el futbolista argentino y enfatizó lo respetuoso que se ha respetado el jugador en su trayectoria en el balompié. Cabe destacar que, el club dirigido por Mourinho posteó un video en sus redes sociales que daba a entender que los jugadores madridistas no pudieron escuchar lo que decía el argentino, tomando en cuenta el fuerte ruido producida por los fanáticos.