¿Invencibles en Valencia? Así llega el Real Madrid a la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El Real Madrid aterriza en Valencia con un solo objetivo: volver a retomar su corona. Del 19 al 22 de febrero, el modernisimo Roig Arena se convertirá en el epicentro del baloncesto europeo, y el conjunto blanco llega como el rival a batir en una edición de la Copa del Rey que promete emociones fuertes desde el salto inicial.

Real Madrid con hambre de títulos

El equipo dirigido por Sergio Scariolo no solo llega como el actual campeón, sino como el líder indiscutible de la fase regular 18-2. Con una plantilla profunda donde la veteranía de Sergio Llull, el gran momento de Mario Hezonja y el dominio físico de Eddy Tavares siguen siendo los pilares, el Madrid ha demostrado una regularidad pasmosa durante toda la temporada.

Sin embargo, la Copa es el torneo de las sorpresas. A partido único, las distancias se acortan, y el Real Madrid sabe que no puede permitirse ni un minuto de desconexión si quiere levantar su trofeo número 30.

Las claves del Real Madrid para Valencia

Para que el Madrid salga victorioso de la capital del Turia, deberá apoyarse en tres factores fundamentales:

El control del rebote: Con Tavares y el despliegue atlético de sus aleros, dominar la pintura será vital para evitar segundas oportunidades de sus rivales.

La rotación exterior: La capacidad anotadora de Mario Hezonja y el ritmo que impone Facundo Campazzo serán determinantes en los momentos de presión.

La experiencia en finales: Este grupo sabe lo que es jugar bajo máxima tensión, un valor añadido en un torneo de eliminación directa.

El camino al título

El sorteo ha dejado un cuadro eléctrico donde los merengues se cruzan en primera instancia al Unicaja y el Barcelona podría ser su rival en la Gran Final, por lo que la exigencia física será máxima: tres partidos en cuatro días para aquel que quiera tocar la gloria.

