Gaby Espino es atacada por un entrenador: "No Sirve"

Es de conocimiento público que la actriz, modelo y conductora venezolana Gaby Espino, recurre sus redes sociales para promocionar los productos que utiliza para cuidar su cuerpo. Uno de ellos un gel de paprika que según la han ayuda a mantener el abdomen duro y firme.

Fue en un video que la madre de dos hijos llamados Oriana y Nickolas, utilizó el producto aplicándolo en su abdomen y recomendándolo para las mujeres que quieran tener un cuerpo de acero.

Gaby es atacado

Dicho clip encendió a un entrenador boricua, quien en su perfil de Instagram desmintió los beneficios del gel y aseguró que la protagonista de la novela “Más sabe el diablo”, se había sometido a una cirugía.

El hombre que se llama Luis Ojeda, extendió un mensaje a la criolla en que fuera real y contara la verdad al público que la sigue.

El hombre fue mucho más allá y colocó unas imágenes de Gaby de hace mucho tiempo, en las que su abdomen se ve diferente.

“No se te ve el ombligo mami. El gel de páprika no funciona, solo en la comida”, dijo en tono fuerte.

Espino triunfando

La criolla radicada en Estados Unidos, se ha dedicado en los últimos años ha potenciar su patrimonio a través de la marca Farmasi, que le deja grandes beneficios.

A través de su perfil de Instagram, comparte con sus 14 millones de seguidores productos, maquillajes, ropa y vitaminas que implementa en su vida para lucir radiante.

Hasta el momento la artista no ha respondido a los señalamientos del entrenador físico.