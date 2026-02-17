Amanda Gutiérrez se despide de un ser querido ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Amanda Gutiérrez está de luto, al confirmar la muerte de un amigo que llenó su corazón de amor, cariño y respeto. A través de Instagram la artista confirmó la noticia, en un post realizado la tarde del lunes 16 de febrero.

Duro adiós

Amanda posteó un video de los momentos más especiales que pasó al lado de Enrique Lares Monserrate.

El clip fue acompañado con un doloroso texto, agradeciendo lo solidario y cariñoso que había sido el hombre, que deja un profundo vacío en su corazón.

“Con mucha tristeza comunico que se nos fue nuestro querido amigo Enrique. Miembro fundamental de nuestro grupo de amigos llamado “El grupo nuevo”. Divertido, conocedor de muchas cosas, compañero, solidario y lo vamos a extrañar muchísimo”, escribió.

Gutiérrez finalizó el texto deseando que su amigo descanse en paz y que algún día se reunirán en el cielo.

Reacciones

Amigos y colegas de Amanda no dudaron en comentar la publicación expresando el sentido pésame.

Vicente Tepedino, Julie Restifo, Rosalinda Serfaty, Carlota Sosa y Patty Oliveros, escribieron mensajes de fuerza para la actriz, quien utilizada su Instagram para realizar vídeos de motivación que sacan risas a sus 1,3 millones de seguidores.