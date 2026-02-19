Asociación de Jugadores de MLB pasa la página luego del escándalo y nombra a un nuevo director ejecutivo

Suscríbete a nuestros canales

Bruce Meyer fue nombrado director ejecutivo interino de la Major League Baseball Players Association (MLBPA) en una decisión unánime de la junta ejecutiva del sindicato, apenas un día después de la sorpresiva renuncia de Tony Clark, quien estuvo al frente durante más de una década.

La MLBPA, compuesta por 72 jugadores de Grandes Ligas y Ligas Menores, eligió a Meyer —ex subdirector ejecutivo y principal negociador del sindicato— para liderar al organismo en la preparación de las negociaciones del nuevo convenio colectivo, cuyo vencimiento está previsto para el 1° de diciembre de 2026.

Bruce Meyer, a calmar las aguas

Meyer, de 64 años, ha sido pieza clave en procesos laborales anteriores, incluidos los acuerdos tras el paro de 2021-22 y el contrato que terminó con el cierre de temporada, por lo cual su experiencia en negociaciones colectivas en la MLB es un factor decisivo para mantener la estabilidad del gremio.

El ingeniero legal también continuará como negociador principal frente al poderoso comité de dueños de la MLB, que ha planteado propuestas controversiales como la introducción de un salary cap, altamente resistido por la asociación de peloteros.

Además, Matt Nussbaum fue nombrado subdirector ejecutivo interino, reforzando un equipo directivo que ahora debe enfrentar no solo retos contractuales, sino también el propósito de recuperar la confianza.

Este cambio de mando en la MLBPA —en pleno inicio de la temporada y con la negociación colectiva en el horizonte— marca un antes y un después en la historia laboral del béisbol profesional.