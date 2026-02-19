Futbol

El Bodo/Glimt entra en el Olimpo de la Champions League

Lo que comenzó como una curiosidad geográfica en el fútbol europeo se ha transformado hoy en una realidad estadística que asusta a los gigantes del continente

Eimy Carta
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 11:04 am
El FK Bodo/Glimt acaba de inscribir su nombre en una de las listas más exclusivas y predictivas de la UEFA Champions League, tras una gesta que desafía cualquier lógica presupuestaria.

Con sus recientes victorias sobre el Manchester City y el Inter de Milán, el conjunto noruego se ha convertido en el cuarto equipo en toda la historia de la competición que logra vencer a estos dos colosos en una misma edición.

El amuleto de los finalistas

Históricamente, conseguir este "doblete" de victorias contra los actuales referentes del fútbol inglés e italiano no es solo un logro deportivo, sino un presagio casi infalible de éxito. Hasta la fecha, cada club que logró vencer al City y al Inter en el mismo torneo terminó disputando el partido por la orejona:

  • El Tottenham fue el primero en lograrlo en la temporada 2018/19, alcanzando una final histórica.

  • El Real Madrid repitió la hazaña en la 2021/22, campaña en la que terminó coronándose como campeón.

  • El PSG se unió a este selecto club en la pasada edición 2024/25, levantando también el trofeo.

Ahora, en la temporada 2025/26, el Bodo/Glimt se suma a esta élite, manteniendo viva la estadística de que todo aquel que somete a los equipos de Manchester y Milán en el mismo año, tiene una cita obligatoria con la final.

Un sistema que devora gigantes

Bajo las condiciones extremas de su estadio y con una propuesta de juego valiente y vertical, el equipo del norte de Noruega ha pasado de ser la "cenicienta" a ser el rival más temido del torneo. La efectividad de su sistema ha dejado en evidencia que la brecha económica puede cerrarse con disciplina táctica y una fe inquebrantable en su estilo de juego.

 

 

