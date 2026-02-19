El renacimiento verde: Cómo los Celtics desafían la lógica de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Tras un verano de decisiones drásticas y una temporada marcada por la ausencia prolongada de su máxima estrella, Jayson Tatum, los Boston Celtics han logrado lo que muchos analistas consideraron imposible: reinventarse sobre la marcha sin perder su estatus de contendientes.

Bajo la dirección de Joe Mazzulla, la franquicia no solo sobrevive, sino que lidera una "nueva era" caracterizada por la eficiencia financiera y un juego coral que ha silenciado las dudas sobre su profundidad.

La metamorfosis del Roster: Adiós al lujo, hola a la eficiencia

El cierre del mercado de traspasos de 2026 dejó clara la hoja de ruta de Brad Stevens. Para aliviar una carga de casi 180 millones de dólares en impuestos de lujo, Boston se desprendió de piezas que fueron vitales en el anillo de 2024. Las salidas de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis (enviado a los Hawks), junto a nombres como Anfernee Simons y Xavier Tillman, marcaron el fin de un ciclo.

En su lugar, la gran apuesta ha sido el veterano Nikola Vucevic. El montenegrino se ha convertido en el ancla interior del equipo, encajando como un guante en el esquema de Mazzulla al promediar 14 puntos y 10 rebotes, pero destacando especialmente por un sorprendente 46% de acierto en triples desde su llegada.

El factor Jaylen Brown: De co-estrella a candidato al MVP

Con Tatum en la fase final de su recuperación tras una grave lesión de Aquiles (quien actualmente realiza prácticas de tiro y rehabilitación con los Maine Celtics de la G-League), Jaylen Brown ha dado el salto definitivo. Asumiendo el rol de líder y anotador principal, Brown promedia cerca de 29 puntos por partido, manteniendo a los Celtics en la segunda posición de la Conferencia Este con un récord de 35-19.

Esta "nueva era" también ha encumbrado a figuras inesperadas. El rookie Hugo se ha revelado como el verdadero factor X de la liga; sus estadísticas avanzadas han roto todos los esquemas al liderar la NBA con un Net Rating de +17,6, superando el impacto por minuto de estrellas consagradas como Nikola Jokic o Victor Wembanyama.

La historia se escribe desde la línea de tres

El ADN de este equipo sigue ligado al volumen exterior, y la historia de la franquicia está a punto de reescribirse. Dos pilares de la rotación acechan el récord de una leyenda: Ray Allen ocupa la 7ª posición histórica de los Celtics con 798 triples, pero tiene los días contados en ese puesto. Payton Pritchard, con 797 aciertos, y Derrick White, con 793, están a solo un puñado de lanzamientos de desplazar al histórico tirador.

La gran incógnita que mantiene en vilo a Boston es la reintegración de Jayson Tatum. El desafío para Mazzulla será insertar a su jugador franquicia en una maquinaria que ya ha encontrado un ritmo ganador bajo el mando de Brown. Si logran acoplar el talento de Tatum a la eficiencia de Vucevic y el impacto del joven Hugo, los Celtics podrían estar construyendo no solo un equipo contendiente, sino una dinastía sostenible.