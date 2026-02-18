La actriz Pierina España cumplió 74 años y extendió palabras al público

Suscríbete a nuestros canales

El martes 17 de febrero cumplió 74 años la actriz venezolana Pierina España, aquella belleza que conquistó la pantalla chica con su talento, entrega y profesionalismo. La artista lanzó unas palabras de amor al público que la recuerda con profundo cariño.

Recuerdo en la televisión venezolana

España que fue una fuerte y decidida heroína en la novela “Estefanía” de Julio César Mármol, realizó unas declaraciones al público por tenerla muy presente en su corazón y memoria.

Además, recordó sus buenos momentos en la época de oro de la televisión nacional, en la que realizó producciones como “Sangre azul”, “El derecho de nacer”, “Mi hijo Gabriel”, entre otras.

“Eso fue muy importante para todos nosotros, porque de estarnos viendo en blanco y negro, fantasmagórico totalmente, a verte con aquel brillo, con aquel color tan espectacular, eso fue impactante. Orgullosos de ser los primeros en salir en una pantalla a color en Venezuela. Te podrás imaginar”, dijo en un audio posteado por una cuenta de Instagram.

Recordó que en “Sangre Azul”, fue su gran éxito y compartió con grandes de la televisión como José Luis Rodríguez y Jean Carlo Simancas.

¿Qué fue de su vida?

La artista sigue en Venezuela, dedicada a su familia, retirada por completo de la televisión y de la industria del entretenimiento.

Seguidores se mostraron muy felices de escucharla en el video, y desearon una bonita vuelta al sol en la compañía de familiares y amigos.