La Vinotinto Femenina quiere dar el zarpazo ante Paraguay rumbo al Mundial

La Vinotinto Femenina Sub-20 está cerca de hacer historia. Este jueves 19 de febrero, las dirigidas por Ángel Hualde saltarán al césped del Estadio Carfem para enfrentar a su similar de Paraguay, en lo que será la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano.

Tras un inicio vibrante, las venezolanas llegan con el impulso anímico de haber rescatado un valioso empate 2-2 ante Argentina. Ese punto, conseguido con garra en los minutos finales, mantiene a Venezuela en la pelea directa por uno de los cuatro cupos que otorga este torneo para la Copa del Mundo de la categoría.

Venezuela ya sabe lo que es descifrar el cerrojo paraguayo en este certamen. Durante la fase de grupos, la Vinotinto se impuso con autoridad con un sólido 2-0. La gran protagonista de aquella tarde fue Génesis Hernández, quien con un doblete clínico demostró ser la pesadilla de la defensa albirroja.

Paraguay viene de perder

La situación para las locales es diametralmente opuesta. Paraguay viene de sufrir un duro revés tras caer 3-1 ante Brasil en la primera fecha del hexagonal.

Esta derrota las obliga a salir a proponer y buscar los tres puntos ante Venezuela; un escenario de "ganar o morir" que las chamas de Hualde podrían aprovechar mediante transiciones rápidas y orden defensivo.

Dicho compromiso se disputará este jueves 19 de febrero a las 5:00 PM (hora de Venezuela), en el Estadio Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (Carfem).

¿Qué necesita Venezuela para acercarse al Mundial?

Un triunfo para las criollas pondría a la selección nacional con cuatro puntos, una cifra que históricamente suele dejar a los equipos a las puertas de la clasificación en este formato de todos contra todos.

La clave estará en mantener la efectividad de Hernández y el control en el medio campo que se mostró ante la "Albiceleste". De las seis selecciones que disputan este hexagonal, las cuatro primeras obtendrán su boleto directo a la cita mundialista.