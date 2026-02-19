No selles tu 5y6 sin ver esto: Este es el ejemplar que "tronó" en los ajustes y decidirá la victoria para el 5y6 del domingo

Suscríbete a nuestros canales

Para despedir el mes de febrero, el domingo 22 se realiza la reunión número 09 con la cartelera de 11 carreras, entre ellas la Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, en el hipódromo La Rinconada.

La octava del programa, tercera válida es para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros, con una nómina de 12 participantes que irán en búsqueda de una bolsa a repartir de $28.730.

Una de estos ejemplares inscritos es Rey Enigma (número 11), será conducido en esta ocasión por el jinete aprendiz Oliver Medina y entrenado por Fernando Parilli Araujo, en representación para los colores del Stud “Linda Abril”. A su vez, se perfila como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

Este tordillo posee campaña de 29 actuaciones para dos victorias y luego de llegar tercero a 2 1/2 cuerpos del ganador Brother Will en su última actuación del pasado 25 de enero del presente año, vuelve a la misma distancia de 1.100 metros con favorable descargo de tres kilos.

El miércoles 18 de febrero, el presentado por Parilli Araujo trabajó de segunda vuelta y ajustó 15,1 29,2 43,2 (600MTS) 58,1/ 72,1//, en silla, contenido todo el trayecto con el mismo Oliver Medina, de acuerdo con la hoja de ajustes por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

