Real Madrid envía pruebas contundentes por el aparente caso de racismo a Vinícius

La polémica volvió a sacudir una noche de Champions League. El Real Madrid informó que remitió a la UEFA todo el material audiovisual disponible sobre el incidente denunciado por Vinícius Júnior durante el reciente duelo del pasado martes 17 de febrero ante el Benfica.

El club considera “inaceptable” cualquier conducta discriminatoria y aseguró que colaborará hasta el final con el proceso disciplinario para que se puedan cumplir con las respectivas sanciones.

El episodio se produjo tras un golazo del atacante brasileño, quien celebró bailando cerca del córner y, según su testimonio, tras un largo intercambio de palabras, recibió un comentario ofensivo y de racismo desde su punto de vista, por parte del futbolista Gianluca Prestianni.

La tensión escaló rápidamente y, por el clamor por el atacante merengue, el árbitro francés François Letexier activó el protocolo antirracismo, lo que derivó en una larga pausa en el juego y generó nuevas disputas entre ambos banquillos.

En su comunicado, el conjunto blanco le da su total respaldo a su jugador y reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades para erradicar el racismo del mundo del fútbol. Del otro lado, el argentino Gianluca Prestianni negó haber proferido insultos racistas y sostuvo que sus palabras fueron mal interpretadas dentro y fuera del campo.

En este contexto, la UEFA designó a un inspector de ética y disciplina para esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde una sanción al jugador del conjunto portugués en este caso en particular.

Finalmente, esta polémica reabre un debate en el fútbol europeo que sigue luchando contra actos racistas hacia distintos jugadores a nivel profesional.