¡Oficial! Habrá duelo Barcelona y Real Madrid en cuartos de Champions

La Champions League femenina tiene preparado un duelo de alto impacto para sus cuartos de final, tras confirmar al Real Madrid en esta instancia por tercera vez en su historia.

El cotejo nada más y nada menos será ante su eterno rival, el Barcelona, después que las merengues pudieran dejar atrás la fase del playoff, luego de salir mejor paradas en el cruce ante el París (2-0).

Este cruce se dará en un contexto en el que las blaugranas se han mostrado ampliamente superiores en la temporada. Por ejemplo, en la Supercopa y la Liga F las culés han dejado saber su dominio.

Resultados como el 4-0 en la Copa de la Reina y el 2-0 en la Supercopa dan cuenta de esta aseveración, al tiempo que asumen al equipo azulgrana como favorito nuevamente en el careo.

¿Cuándo se jugará el Barcelona vs Real Madrid en Champions League?

El primer enfrentamiento de esta llave está previsto en el campo de Valdebebas entre los días 24 o 25 de marzo. Por su parte, la vuelta y cotejo decisivo tendrá su momento una semana después, los días 1 y 2 de abril, en el que el Johan Cruyff sea epicentro.

Ahora bien, pese al favoritismo culé en este momento de la campaña y por el amplio dominio histórico, también hay que decir apuntar que Real Madrid ha acortado las distancias en cuanto al juego.

De hecho, las merengues esperan en la tercera vez que se miden ante Barcelona en la Champions League sea la vencida y puedan trascender de ronda.