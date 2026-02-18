Champions League: ¿Se victimiza? Gianluca Prestianni niega haber llamado "mono" a Vinicius

Suscríbete a nuestros canales

El protagonismo posterior al duelo de ida de los playoffs de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid no se lo llevó el resultado final, sino una posible situación de racismo en contra de Vinicius Júnior que generó mucha polémica y el protagonista principal, Gianluca Prestianni, se manifestó al respecto.

Los "Merengues" vencieron 1-0 al club portugués en el Estadio Da Luz de Lisboa, gracias a un tanto del extremo brasileño, que generó discordia entre los locales por su celebración e incluso, "Vini" denunció que el argentino Prestianni le llamó "mono", tras un intercambio de palabras entre ambos.

Gianluca Prestianni niega haber tenido comentarios racistas en contra de Vinicius:

No obstante, Gianluca, se defendió a través de sus redes sociales, afirmando que no emitió comentarios racistas y de hecho, indicó que recibió amenazas por parte de algunos jugadores del conjunto blanco por esa situación.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamentó las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", posteó el jugador del Benfica en su historia de la red Instagram.

Cabe destacar, que Vinicius también dio su punto de vista previamente, al igual que muchos futbolistas del Madrid, el técnico Álvaro Arbeloa y la Confederación de Fútbol de Brasil, denunciando el presunto acto racista. Incluso, Mbappé específico que Prestianni llamó "mono" a Vini en cinco ocasiones.