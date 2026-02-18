Champions League: Selección de Brasil se manifiesta tras presunto insulto racista hacia Vinicius

Suscríbete a nuestros canales

La ida de los playoffs de la UEFA Champions League están en el ojo de la opinión pública, tras un nuevo presunto caso de racismo contra Vinicius Júnior proveniente de un jugador del Benfica y la selección brasileña ha manifestado su respaldo hacia el extremo "Merengue" mediante un comunicado.

Luego de protagonizar el único gol del desafío con un potente remate al ángulo, Vinicius tuvo un altercado con varios jugadores del club portugués, incluyendo a Gianluca Prestianni, quien de acuerdo al extremo y sus compañeros, lo llamó "Mono" en repetidas ocasiones.

Comunicado de la Confederación de Fútbol de Brasil en respaldo a Vinicius:

"La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se solidariza con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar con el Real Madrid contra el Benfica en Lisboa.El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar.Vini, no estás solo.Tu acción al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de ti.Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre".