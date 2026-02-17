Ousmane Dembélé enciende las alarmas tras salir nuevamente lesionado

Suscríbete a nuestros canales

Alarma encendida una vez más en París sobre un nombre propio: Ousmane Dembélé. El actual 'Balón de oro' salió a la acción este martes 17 de febrero en la Champions League para medirse al Mónaco, pero no sacó las mejores sensaciones.

El conocido 'Mosquito' afrontó este cotejo, tras llegar con molestias. Ese contexto daba importantes idea de que no sería de la partida en la ida de la eliminatoria de dieciseisavos.

Sin embargo, Luis Enrique tenía otro plan y necesidad, que lo llevó a no reservar al eléctrico delantero francés, además dada la importancia del encuentro y de la eliminatoria para el club vigente campeón de la Champions.

En medio de todo, el extremo no aguantó mucho tiempo el ida y vuelta del partido. En el minuto 26 dejó esa postal abandonando el terreno de juego antes las preocupaciones del cuerpo técnico.

Un Ousmane Dembélé a media máquina

En la primera campaña posterior a su elección como 'Balón de Oro' las cosas han ido para 'Dembouz' a medio gas. Con mucho tramo del curso alejado de la acción por distintas lesiones.

Durante la semana fue precisamente duda por molestias acarreadas desde el duelo ante Rennes en la Ligue 1. Eso no cambió en la previa ante Mónaco, cuando en la sesión preparatoria se quiso probar a fondo y corroborar las malas sensaciones, quejándose de una molestias en la pierna.

Ahora mismo, se desconoce el alcance de estas nuevas molestias en Ousmane Dembélé y solo el parte médico podrá aclarar el panorama que vive el francés, así como también dictará cuánto tiempo será el tiempo que deberá estar fuera de la acción oficial.