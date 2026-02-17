Luis Enrique y las inversiones millonarias que posee fuera del fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Luis Enrique es noticia. Y no precisamente por lo que mejor sabe hace en la actualidad, que es dirigir, sino por las distintas informaciones que surgen sobre el "imperio" económico que habría acumulado a lo largo de su carrera.

Desde luego que es entendible que el asturiano haya generado importantes sumas de dinero a través del fútbol, tras incluso vestir como jugador los colores del FC Barcelona y Real Madrid. No solo eso, sino que también es actualmente uno de los entrenadores mejor pagados del mundo.

Pero el hecho acá es que por estos días su fortuna no solo incrementa gracias al fútbol, sino a otras actividades en las que incursionó y tiene réditos a lo largo de los años.

¿En qué tiene inversiones Luis Enrique?

El español, según apuntan medios como Sport, tiene hasta tres administraciones: Patrimonal Lupasi SL (administrador único), Inversiones Siargo SL (poder general) y Ristar Horses SL.

Por ejemplo, la última es una sociedad limitada española, creada en febrero de 2020 y que cuenta con su sede de gestión en Madrid (Calle Santa Leonor 61). Su labor estaría enfocada a las labores principalmente con las actividades de clubes deportivos. La empresa además actúa dentro del sector hípico.

En Patrimonial Lupasi SL tiene sociedad con su esposa Elena Cullel y solo cuenta con unos cuatro empleados. Las más recientes cuentas presentadas dan activos superiores a los 13 millones de euros.

En el caso de Gesternova SA la sociedad está abocada a las actividades relacionadas con materias primas, construcción, industria, sector inmobiliario y servicios financieros. Y así llegpo el turno de Ristar Horses SL, que inició sus labores en febrero de 2020, algo antes de la crisis sanitaria del Covid-19.

Su objeto social se enfoca en la formación deportiva y de ocio, principalmente apuntando al mundo de lo ecuestre. Por ejemplo, varias de sus labores añaden clases de equitación, pupilaje, rutas a caballo, doma, desbrave, compraventa de caballos y la gestión de una tienda especializada. Esta empresa de Luis Enrique estaría el alza, tras cerrar el año con activos valorados en 26,9 millones de euros, ante los 23,8 millones del año anterior.