En España contabilizan que Barcelona es el equipo más afectado por el VAR

El derbi catalán entre Girona y Barcelona sigue dando de qué hablar, tras el polémico gol de Fran Beltrán que dio el triunfo (2-1) a la escuadra gironins en el campo de Montivili. Tanto que distintas voces culés se han quejado de lo ocurrido.

La acción puntual que puso en el foco al árbitro Soto Grado fue en el mencionado tanto al minuto 86', que no debió subir el marcador por el pisotón previo cometido a Julés Koundé por Claudio Echeverri.

La plancha en las imágenes quedó muy clara y es la secuencia que está siendo utilizada para la molestia del propio Barcelona, que a su vez se quejó de que el VAR no haya entrado a corregir la decisión del colegiado.

​​​​​​​En medio de todo, el propio VAR quedó señalado tras el partido por la serie de presuntos errores cometidos ante el mismo equipo culé, que sería el más afectado durante la temporada, según un recuento hecho por un grupo especialista en el tema.

​​​​​​​¿Por qué Barcelona sería el más afectado por el VAR?

​​​​​​​Esta aseveración cobró valor cuando un espacio acostumbrado al análisis arbitral compartió la estadística. Se trata de de 'Archivo VAR', quien apuntó que desde el sistema de revisión se habrían cometido hasta diez errores contra la oncena azulgrana.

​​​​​​​Una cifra que contrasta mucho con los segundos en el listado de ese mismo recuento, siendo Real Madrid y la Real Sociedad, que siguen de lejos con cinco presuntas equivocaciones.​​​​​​​

​​​​​​​Los criterios en los que se habría actuado de forma errónea están dentro goles anulados/validados, penaltis señalados/no señalados de forma equivocada, rojas directas mostradas de forma errónea/correcta y confusiones de identidad.

En medio de todo, jugadores de Barcelona como Raphinha, Pau Cubarsí y Gerard Martín se quejaron públicamente de la actuación del colegiado en el duelo ante Girona, que incluyó directamente en el resultado.