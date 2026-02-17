Champions League: Vinicius Júnior se acerca a Puskas en este ránking histórico del Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid tomó ventaja en el encuentro de ida de los playoffs de la UEFA Champions League, efectuado en Lisboa ante el Benfica, gracias a un asombroso golazo de Vinicius Júnior, quien sigue escalando en el ranking histórico de goleadores de la oncena "Merengue" en esta competición.

Aunque no brilló en este desafío, el astro brasileño necesitó solamente de una buena oportunidad, para sacar un extraordinario remate que se clavó en el ángulo de Trubin al minuto 50, para darle el triunfo a su equipo 1-0.

Con esta gran anotación,"Vini", sigue demostrando que la Champions es su competición favorita y llegó a 31 dianas, igualando a Paco Gento (31) en el puesto número seis del ranking histórico de goleadores blancos en este torneo. Además, quedó a cuatro de empatar al legendario Ferenc Puskás (35), según el dato compartido por MisterChip.

Ranking histórico de goleadores del Madrid en Champions:

Cristiano Ronaldo: 105

Karim Benzema: 78

Raúl González: 66

Alfredo Di Stefano: 49

Ferenc Puskás: 35

Vinicius Júnior: 31

Paco Gento: 31.

Vinicius Júnior ha anotado en todas las fases de la Champions:

Aunado a eso, con este tanto, el extremo carioca suma anotaciones en todas las etapas del torneo: fase de grupos, playoffs, octavos, cuartos, semis e incluso en dos finales.

Sin duda alguna,"Vini" es un futbolista determinante en la máxima competición de clubes europeos.