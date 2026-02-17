UCL: Así fue el gol de Vinicius ante el Benfica

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid volvió a demostrar por qué es el dueño absoluto de la mística europea. En el marco de la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, el conjunto de Álvaro Arbeloa logró destrabar un encuentro ríspido gracias a la jerarquía individual de su máxima figura: Vinicius Junior. El brasileño, con un destello de pura magia, silenció a la caldera portuguesa y puso el 1-0 que encamina la serie para los merengues.

Eléctrico comienzo del complemento y la genialidad de Vini

El partido en la capital lusa no fue sencillo para el actual monarca europeo. Durante la primera mitad, el Benfica planteó un bloque defensivo sólido, respaldado por una actuación soberbia del portero Anatoliy Trubin, quien hasta ese momento se erigía como la gran figura del encuentro. Sin embargo, el guion cambió por completo a los cinco minutos del segundo tiempo.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 50, Vinicius Junior activó su modo más letal. Tras recibir volcado por la banda izquierda, el extremo brasileño hizo gala de su punta de velocidad característica para encarar a su marcador. Con un enganche seco hacia adentro que dejó al defensor sin respuestas, Vini sacó un derechazo teledirigido que se clavó en el ángulo superior del arco de Trubin.