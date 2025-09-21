UCL: El portero que entró a un selecto grupo comandado por Messi y Cristiano

Suscríbete a nuestros canales

Tras disputarse la jornada 1 de la Liga de Campeones, entre el pasado martes 16 y jueves 18, no solo los épicos partidos dejaron su huella en este inicio de la temporada 2025-2026.

Varias leyendas volvieron a la acción, en busca de hacer crecer sus respectivos legados en la competición más prestigiosa de clubes europeos. Y este fue el caso del histórico portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer.

Un club legendario

En la victoria de los suyos 3-1 ante el Chelsea FC, el pasado miércoles 17 y ante un repleto Allianz Arena, el también guardameta de la selección alemana brilló con par de atajadas y con 39/50 pases completados.

Asimismo, consiguió el centenar de triunfos de su carrera en la UEFA Champions League, ingresando a un club selecto de leyendas como el segundo jugador de su posición en hacerlo.

Este club de mayor cantidad de victorias de por vida en Liga de Campeones, solo cuenta con un portero y es el caso de Iker Casillas (101). Sin embargo, este departamento lo lideran el portugués Cristiano Ronaldo (115) y el atacante bávaro, Thomas Müller (111).

Por su parte, Casillas ocupa la tercera posición, pero Neuer lo acecha con solo un lauro menos y podría superarlo este año. Aún así, es el jugador activo en esta edición 2025-2026 con más juegos ganados de por vida en el torneo.

Cabe destacar que, este portero se ha consolidado como un ícono de la competición y de hecho la ha conquistado en par de ocasiones (temporada 2012-2013 y 2019-2020).