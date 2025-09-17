Estos son los máximos goleadores de la UEFA Champions League (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles debutará en la Liga de Campeones 2025-2026, el actual monarca, Paris Saint-Germain. Asimismo, Bayern Múnich y Chelsea, además de Liverpool y Atlético de Madrid, protagonizarán dos de los duelos más atractivos de la jornada.

Sin embargo, la expectativa de quiénes serán los máximos anotadores de esta edición aumenta, sobre todo tras el doblete de Kylian Mbappé (Real Madrid) y Dusan Vlahovic (Serbia), que igualan en la cima de este renglón estadístico.

¿Quiénes han marcado más en Champions League?

En lo que respecta a los jugadores que más goles han convertido en la historia de esta competición, el dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi es indiscutible, aunque posean par de temporadas inactivos en la competición.

Dichos máximos referentes del fútbol mundial durante el siglo XXI encabezan la lista, pues contándolos a ellos, 5 de los 6 máximos goleadores de este torneo permanecen activos y 2 de ellos dicen presente en esta campaña de la UEFA Champions League.

Tal es el caso de Robert Lewandowski (FC Barcelona), que ocupa la tercera posición con 133 partidos y 105 tantos, acompañado del propio Mbappé (Real Madrid), que suma 57 tantos en 88 jornadas y se encuentra en la sexta posición histórica.

Cabe destacar que, el top 10 de este selecto listado, luce de la siguiente manera:

1- Cristiano Ronaldo: 140 goles (183 partidos)

2- Lionel Messi: 129 goles (163 juegos)

3- Robert Lewandowski: 105 goles (133 partidos)

4- Karim Benzema: 90 goles (en 152 compromisos)

5- Raúl González: 71 goles (142 jornadas)

6- Kylian Mbappé: 57 goles (88 partidos)

7- Thomas Müller: 57 tantos (163 juegos)

8- Ruud Van Nistelrooy: 56 goles (73 partidos)

9- Thierry Henry: 50 goles (112 partidos)

10- Alfredo Di Stéfano: 49 goles (58 jornadas)