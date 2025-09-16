Juventus y Borussia Dortmund establecen récord histórico en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

Por la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, la Juventus de Turín recibió en el Allianz Stadium al Borussia Dortmund en un duelo que resultó ser el más emocionante de la jornada.

Aunque Karim Adeyemi puso al frente a los germanos, Kenan Yıldız puso el empate rápidamente, aunque la alegría no duraría mucho con el gol de Kevin Nmecha. Dušan Vlahović volvería a igualar, pero Yan Couto y Ramy Bensebaini generaron el 4-2. Finalmente, Vlahović y Kelly rescataron el empate en el descuento.

Ocho goles en un partido de infarto en la capital piamontesa, teniendo todos estos un factor común que establece un récord en la competición: cada una de las anotaciones tuvo lugar en el segundo tiempo.

Último complemento con ocho goles

Se trata de la segunda vez en la que se producen ocho goles en un segundo tiempo en la Liga de Campeones, ocurriendo la primera el pasado año, cuando el Bayern Múnich venció por nueve tantos por dos al Dinamo Zagreb.

En aquel partido, seis de los ocho tantos de los bávaros fueron convertidos en el complemento. Cabe destacar que Harry Kane firmó un repóker, Michael Olise hizo un doblete y Raphäel Guerreiro, Leroy Sané y León Goretzka hicieron el resto. Por los croatas, anotaron Bruno Petković y Tayuka Ogirawa.

Último 4-4 de la Juventus

Esta no es la única vez que la 'Vecchia Signora' iguala a cuatro tantos con un rival en Champions League, pues en la campaña 2000/2001 lo hizo, casualmente, contra otro equipo alemán: el Hamburgo.

Igor Tudor, actual entrenador de la Juve, abrió el marcador y Filippo Inzaghi hizo un hat-trick. Por parte del equipo porteño, Tony Yeboah, Mehdi Mahdavikia, Hans-Jörg Butt y Nico Kovać, actual entrenador del Borussia Dortmund, hicieron los goles.