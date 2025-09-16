Esto dice Xabi Alonso tras el triunfo del Real Madrid en su debut en Champions

Suscríbete a nuestros canales

Tras el vibrante triunfo por 2-1 del Real Madrid sobre el Olympique de Marsella en su debut en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA, el técnico Xabi Alonso resaltó el carácter competitivo hasta el final.

A pesar de que Timothy Weah adelantó a los franceses en el primer tiempo, dos penales, ambos anotados por Kylian Mbappé, permitieron a la escuadra blanca sacar sus primeros tres puntos en esta edición.

El técnico vasco valoró especialmente la primera media hora del partido, asegurando que el conjunto merengue "jugó muy bien" durante ese tramo inicial, reflejo de un crecimiento palpable. Pese a enfrentarse a contratiempos, como la expulsión a Daniel Carvajal, el Madrid mantuvo la serenidad y encontró la manera de imponerse.

Noche mágica en el Bernabéu

Alonso también se refirió al clima del Santiago Bernabéu: "Una noche complicada por jugar con diez un rato, pero sacamos ese espíritu de la Champions en el Bernabéu. Aquí tenemos siempre la experiencia de saber que podemos ganar".

Del mismo modo, abordó cuestiones sobre rotaciones y jerarquías dentro del equipo. En relación con la suplencia de Vinicius Jr, afirmó que en su plantilla todos son necesarios: "Brahim (Díaz), Franco (Mastantuono), Vinicius, a todos. Si hay conversaciones privadas se quedan en el vestuario. Va a haber un momento para todos y nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido".

También se refirió al estado físico de Trent Alexander-Arnold, quien sufre molestias, diciendo que parece que la lesión "es algo menos de lo que cabría esperar", aunque aún queda por determinar el alcance exacto.

Arranque con el pie derecho

Con esta victoria, el Real Madrid pone primer pie firme en la Champions 2025-2026. Más allá del marcador, los blancos ofrecieron una imagen de madurez y convicción ante un rival exigente, lo que refuerza la confianza de la plantilla y de una afición sedienta de noches europeas llenas de coraje y buena ejecución táctica.