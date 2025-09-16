El debutante más joven en la Champions pertenece al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Pocos jugadores han logrado irrumpir en la escena del fútbol europeo a una edad tan temprana como Franco Mastantuono. El mediocampista argentino, en un día que quedará grabado en su memoria, hizo su debut en la máxima competición de clubes, rompiendo un récord histórico para el Real Madrid.

El ascenso meteórico de una joya argentina

Mastantuono, de apenas 18 años y 33 días, no es un nombre desconocido para los aficionados más atentos. Tras su llegada al Real Madrid, el club lo blindó con una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, una cifra que evidencia la confianza que el club tiene en su potencial. A pesar de su juventud, el mediocampista ha destacado por su visión de juego, su habilidad para pasar el balón y su madurez en el campo, atributos que le han valido un lugar en el primer equipo.

Su debut como titular en un partido de Champions League no es una casualidad. El técnico Xabi Alonso ha demostrado que no teme confiar en los jóvenes. La decisión de darle minutos a Mastantuono en un partido de alto calibre, como el de hoy ante el Olympique de Marsella, demuestra que el cuerpo técnico lo ve como una pieza clave para el futuro del club.

Estadísticas y récords: Mastantuono en los libros de historia

El debut de Mastantuono no fue solo una oportunidad para demostrar su talento, sino que también fue una ocasión para romper récords históricos. Con su titularidad, Mastantuono se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Champions League con la camiseta del Real Madrid.

A nivel nacional, la hazaña de Mastantuono es aún más impresionante. Se convirtió en el segundo jugador argentino más joven en jugar la Champions League, solo superado por una leyenda viva del fútbol, Lionel Messi. Messi hizo su debut con el FC Barcelona a los 17 años y 166 días, una marca que sigue siendo casi inalcanzable.