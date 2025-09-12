Xabi Alonso tiene este contundente mensaje para Franco Mastantuono

Suscríbete a nuestros canales

El estelar fichaje del Real Madrid, Franco Mastantuono, se encuentra en uno de los temas más polémicos en los últimos días en el fútbol mundial. El mediocampista es uno de los jóvenes que está en la lista de la selección de Argentina para jugar la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 a disputarse en Chile desde el próximo 27 de septiembre hasta el 20 de octubre.

El futbolista de 18 años ya ha debutado con el conjunto merengue en el inicio de temporada. En dos de ellos, ha saltado al terreno de juego como titular, lo que demuestra que tienen altas expectativas con lo que pueda hacer como una futura estrella en el fútbol español.

Por lo tanto, la ilusión que tienen los fanáticos argentinos de verlo disputar el certamen juvenil podría chocar con los intereses de su actual entrenador, Xabi Alonso. Durante la rueda de prensa previa al compromiso en LaLiga de este sábado 13 de septiembre, el periodista del Chiringuito TV, Marcos de la Rocha, le preguntó sobre su postura ante la posibilidad de perder a un jugador que, al menos en las primeras de cambio, parece ser fundamental en su proyecto.

Xavi Alonso sobre Franco Mastantuono

“Si depende de nosotros… se queda”, declaró contundentemente, dejando en claro que el club prioriza su permanencia a pesar de que está comenzando la campaña. El DT español entiende que la competencia y los objetivos del Madrid no admiten concesiones, más aún cuando el equipo se encuentra en una nueva era.

De concretarse su ausencia en la plantilla merengue por su partida al Mundial Sub-20, podría perderse alrededor de siete a ocho partidos, respectivamente. Su versatilidad y proyección lo convierten en una de las joyas más codiciadas del fútbol sudamericano, razón por la cual el club español quiere que siga con su adaptación y aumentando su protagonismo dentro de la plantilla.

Finalmente, la postura de Alonso refleja una realidad frecuente: los clubes europeos suelen mostrarse reticentes a ceder a sus promesas para competencias juveniles. Si bien el Mundial Sub-20 representa una vitrina de prestigio para los jugadores argentinos, al tomar en cuenta el costo de su fichaje y la importancia que ha adquirido en la planificación de su técnico, todo parece indicar que serán horas de alta tensión por esta situación.