Así es la proyección que da al Real Madrid como ganador de esta temporada de LaLiga (+Datos)

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) ha presentado su pronóstico sobre los equipos que se coronarán campeones en las grandes ligas europeas durante la temporada 2025-2026, basándose en un modelo estadístico que combina variables deportivas, económicas y demográficas. Este análisis llega a tan solo unas pocas jornadas del inicio de la campaña, cuando las emociones y la competencia apenas comienzan a calentar.

Pronósticos para La Liga y la Premier League

Según el CIES, en La Liga española, el Real Madrid es el equipo con mayores probabilidades de alzarse con el título, con un 40,6% de posibilidades. El "nuevo Madrid" dirigido por Xabi Alonso ha logrado asentar a sus figuras principales, lo que les convierte en favoritos por encima de sus grandes rivales, el Barcelona, que tiene un 29,6%, y el Atlético de Madrid, con un 22,1%.

Aunque el Barcelona arrasó en la temporada anterior, el análisis sugiere que su dominio podría verse alterado por la solidez actual del conjunto blanco y el resurgir posible del Atlético, que aunque inició mal la temporada, todavía tiene opciones para pelear por el campeonato.

En la Premier League, el Liverpool aparece como el equipo con más opciones de repetir título, con un 28,9% de probabilidades. La millonaria inversión en nuevos fichajes ha colocado al club rojo como favorito. Sin embargo, la liga inglesa será muy competitiva, ya que el Arsenal tiene un 18,8% y el Chelsea un 16,2%, por lo que la lucha por el campeonato será cerrada.

El Manchester City, que ha sufrido una caída notable en el modelo, queda en cuarto lugar con un 14,4%. El Manchester United está relegado mucho más atrás, hasta la octava posición, superado incluso por equipos que históricamente no han figurado tan arriba.

Serie A, Ligue 1 y Bundesliga: Tendencias y favoritos claros

En Italia, el Inter de Milán se perfila como el equipo con más probabilidades de ganar la Serie A, con un 25,6%. Este pronóstico es llamativo dada la mala conclusión de la pasada campaña, en la que el Inter perdió tres títulos en las últimas jornadas. Le siguen Juventus y Napoli con un 18,2% y 17,4% respectivamente, lo que augura una competencia intensa en la liga italiana.

En Francia, el París Saint-Germain es el favorito absoluto para retener el título de la Ligue 1 con un contundente 73% de probabilidades, muy por delante de otros clubes como el AS Mónaco (7,7%) y el Olympique de Marsella (5,9%). Esta hegemonía refleja la gran diferencia en calidad y recursos que posee el PSG respecto a sus competidores en la liga francesa.

Por último, en Alemania, la Bundesliga muestra un claro dominio del Bayern Múnich, que tiene un 61,4% de opciones de ser campeón. Le siguen el Borussia Dortmund y Leverkusen, ambos con menos del 10%, lo que reafirma la hegemonía bávara en el fútbol alemán tras la salida del técnico Xabi Alonso de Leverkusen.

Este estudio del CIES no solo ofrece una predicción deportiva sino que también integra aspectos económicos y demográficos que ayudan a entender mejor la dinámica de los clubes y sus posibilidades en el presente curso. La temporada 2025-2026 promete ser apasionante con estas tendencias y expectativas marcadas para los grandes clubes europeos.