El Real Madrid mantiene la lupa en una estrella del Liverpool

El Real Madrid bajó el telón del mercado de verano luego de la llegada de Álvaro Carreras, o al menos sobre la formalidad. Las últimas semanas la entidad madridista estuvo muy movida y en expectativas con lo que sucediera con alguno de los jugadores de Xabi Alonso que tenían la disposición de escuchar ofertas y hacer la maleta si es que lo que llegaba era interesante.

Ante esa situación, el club presidido por Florentino, tanteaba el mercado y entre los nombres más sonados estaba Ibrahima Konaté (26 años). El central de Liverpool, culmina contrato el 30 de junio de 2026 y ante eso el Madrid tiene claro interés en volver a pescar en Anfield casi que gratis.

El club inglés ha hecho varias ofertas al central para su renovación, pero estás han sido rechazadas por el jugador en tres oportunidades. Konaté está negado a extender el vínculo con los ingleses.

Konaté está tranquilo

El propio Konaté se ha tomado la ola de rumores con mucha tranquilo. Así lo demostró en una reciente entrevista donde bromeó sobre los comentarios que lo relacionan al Real Madrid.

Sabe muy bien que los blancos están solo en espera del momento idóneo para dar autenticidad y forma con plenas garantías del interés que ya ha recibido por parte de representantes merengues.