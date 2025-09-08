El Real Madrid podría estar planeando la salida de estas dos estrellas

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid planea seguir configurando su plantilla. Según a informado Diario As, Rüdiger (32 años) y Alaba (33) serían los próximos en salir de las filas merengue. Hasta el momento, el club presidido por Florentino, no ha comenzando las conversaciones para renovar contrato. Sin embargo, de renovar lo harían sólo por un año, como es costumbre en el Madrid cuando los futbolistas pasan los treintena.

Lo que si es una realidad, es que el Real Madrid va a ser paciente al esperar que termina la temporada (que recién comenzó) para tomar una decisión.

Motivos de la posible salida

Cómo bien se mencionó, ambos jugadores reúnen una gran experiencia pero también una edad que sobrepasa los treinta y con la llegada de Xabi Alonso, todo se está reestructurando.

Los rumores de no renovación en el contrato de Rüdiger (32 años) y Alaba (33) se producen tras la llegada de Xabi, quien ha priorizado el juego de los jugadores más jóvenes en lugar de recurrir a los veteranos. Ya Luka y Vazquez se marcharon el verano pasado, ahora Alaba y Rüdiger tienen un futuro en duda.

Aunque Rüdiger ha sido una pieza importante en la defensa del Real Madrid en las últimas temporadas, todo señala que estaría dando sus últimos minutos con la camiseta blanca. Por otro lado, esta Alaba con di lista de problemas debido a las lesiones, el club parece dispuesto a dejar que ambos cumplan sus contratos.

Próximos objetivos del Real Madrid

Se espera que el Real Madrid priorice reforzar la defensa el próximo verano, con Ibrahima Konate ya identificado como uno de los principales objetivos. Cabe destacar que, el club también intentó hacerse con los servicios de William Saliba, del Arsenal, pero la propuesta fue rechazada.

El escenario con mayor posibilidad es que tanto Alaba como Rudiger terminen sus contratos mientras el Real Madrid reconstruye su defensa de cara al futuro.